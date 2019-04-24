OPPO أسرع علامة للهواتف الذكية نمواً في العالم

المصدر: دبي- البيان

حصدت أُوبو OPPO لقب أسرع علامة للهواتف الذكية المتميزة نمواً في العالم 2018 من شركة التحليلات العالمية «كاونتر بوينت للبحوث»، في أعقاب تحقيقها نمواً مذهلاً بنسبة 863% أدى إلى استحواذها على حصة 6% من قطاع الهواتف الذكية العالمي.

وساهمت مجموعة من العوامل في هذا المعدل الاستثنائي من النمو، بما في ذلك دخول الشركة إلى عدد من الأسواق الجديدة وإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع شركات الاتصالات.

وخلال العام الماضي، نفذت أُوبو خطة عالية المستوى لتوسعة أعمالها تضمنت ضخ استثمارات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، فأطلقت عملياتها في السعودية للمرة الأولى وافتتحت مركزها الإقليمي الثاني في الشرق الأوسط بدولة الإمارات.