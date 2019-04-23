دبي الآن منصة ذكية توفر أكثر من 60 خدمة حكومية

المصدر: د - علي الزكري

أطلقت مؤسسة حكومة دبي الذكية منصة "دبي الآن" ، وهي منصة " تطبيق " ذكي يتيح إمكانية الوصول الرقمي الفوري لأكثر من 60 خدمة حكومية ، في مكان واحد .

وقالت حصة البلوشي ، مدير إدارة الخدمات الذكية في دبي الذكية ، أنه تم اطلاق هذه المنصة ، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، بضرورة دمج الخدمات الحكومية في منصة واحدة تمكًن المتعامل من الوصول إلى كافة الخدمات وإجراء جميع المعاملات.

واوضحت البلوشي في ندوة نظمتها دبي الذكية للإعلاميين أن " دبي الآن " وهي أول منصة موحدة من نوعها تغطي معظم احتياجات سكان وزوار دبي اليومية عبر أكثر من 60 خدمة ذكية توفرها 30 جهة حكومية وخاصة .

وأكدت أن دبي الذكية تسعى لجعل منصة "دبي الان" المنصة الوحيدة للخدمات في دبي .

وتوفر منصة "دبي الآن " العديد من الخدمات مثل إدارة الفواتير وتتبع طلبات التأشيرات وتجديد الرخص التجارية وتسجيل المركبات وغيرها من الخدمات التي تسهل حياة الناس و تجعل خدمات المدينة أكثر سلاسة وفاعلية.

وبحسب حصة البلوشي فان عدد المتعاميلن في المنصة بلغ 300 ألف متعامل حتى الان ، يستفيدون فعليا من 64 خدمة ذكية ، بالاضافة إلى رحلتين ذكيتين تم تصميمها وهما : رحلة الانتقال لمنزل جديد ، والتي تتيح لك انجاز كافة المعاملات المطلوبة للانتقال الى منزل جديد في دبي ، عبر المنصة مباشرة وبكبسة زر دون الحاجة إلى مراجعة العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية ، وكذلك رحلة القيادة في دبي التي تتيح لك انجاز كافة الإجرات والمعاملات اللازمة لقيادة سيارة في دبي بدءا من شراء السيارة مرورا بتمويلها فتأمينها وتسجيلها وصولا إلى قيادتها في الشارع ، وكل ذلك يتم عبر منصة دبي الان .