دبي تدرس إنشاء سوقا للبيانات ستكون الأولى بالعالم

المصدر: دبي - علي الزكري

كشفت سارة الزرعوني ، رئيس قسم امتثال البيانات في دبي الذكية ، عن أن مؤسسة بيانات دبي «دبي بالس Dubai Pulse»، التابعة لدبي الذكية ، تدرس إنشاء سوقا للبيانات سيكون هو الأول من نوعه في العالم .

وأوضحت في ندوة نظمتها دبي الذكية اليوم ، إن السوق سيكون منصة للجهات الحكومية والخاصة لعرض بياناتها وبيعها وفقاً لآليات السوق.

وقالت إن المبادرة عرضت ضمن مبادرات DUBAI 10X ، وأنه يتم حاليا دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بهذه السوق ، من حيث آليات تدفق وعرض البيانات ، وآلية تسعير تلك البيانات، وحتى نظام المزايدة عليها .\

وأوضحت أن هذه الفكرة ، فريدة، وغير مسبوقة، ولذلك فهي بحاجة للكثير من العمل المحكم والدقيق ، وفقا للعديد من العوامل والممارسات.

وكشفت عن انه تم توقيع اتفاقية مع " ماستر كارد " و " أي بي إم " ، بهذا الخصوص ، كمان أن هناك عمل وتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية في دبي ، وكذلك بعض مؤسسات القطاع الخاص لانجاز هذا المشروع الذي سيكون رائدا وغير مسبوق .

وأكدت الزرعوني أن دبي أدركت أهمية البيانات ، وكيف أنها هي ثروة المستقبل الحقيقية ،وأساس المجتمعات الذكية ولذلك أنشأت في العام 2015 مؤسسة دبي للبيانات ، وفي العام 2016 صدر قانون بيانات دبي ، وذلك لضمان نجاح رؤية دبي 2021 .

وأشارت إلى أن إتاحة البيانات واستغلالها يعد الركيزة الاساسية في صناعة المدن الذكية

وتعتبر «دبي بالس Dubai Pulse»، حاضنة بيانات إمارة دبي، وهي حجر الأساس لعملية التحول الذكي، وتهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التكامل في البيانات لمختلف الجهات الحكومية والخاصة وغيرها.

وتم إطلاقها بهدف تحويل بيانات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إلى ثروة معرفية، تعزز فعالية صنع القرار وتحد من هدر الجهود، وتتيح إمكانيات غير محدودة في مجال التخطيط للمستقبل وغيرها من الفرص للبناء على ما تحقق من إنجازات وطنية.

وتعزز «دبي بالس» الكفاءة التشغيلية من خلال خفض تكاليف الوصول إلى البيانات بجانب العمل على تسهيل تبادل البيانات المفتوحة والمشتركة بين القطاعين العام والخاص والأفراد، ما من شأنه توفير فرص جديدة للمشاركة في العمل والمساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لإمارة دبي بالكامل.

وكشفت الزرعوني عن النتائج التي حققتها بيانات دبي خلال تطبيق الاستراتجية البيانات على القطاع الحكومي ، حيث تم تحديد نحو 2000 قاعدة بيانات ، وتم استكمال 450 عقد بيانات ، وتم تجميع 279 مجموعة للبيانات ، وبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة 35 جهة.

وتم حتى الان اتاحة 134 قاعدة بيانات مفتوحة ،و 137 قاعدة بيانات مشتركة، وهناك اكثر من 200 عقد بيانات ينتظر الانداماج ، و أكثر من 400 قاعدة بيانات احتياطية لبيانات نظم المعلومات الجغرافية .

واشارت الزرعوني إلى أن دراسة أجرتها دبي الذكية لدراسة الاثر الاقتصادي للبيانات بينت أن نشر واستغلال البيانات سيخلق قيمة مضافة بمقدرا 10.4 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2021.