«كريم» تطلق خدمة مساعدة على الطريق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كريم» خدمة المساعدة على الطريق في دبي والتي ستتوسع لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة في الإمارات، حيث تتضمن خدمات الطوارىء من ضمنها الشحن الفوري لبطارية السيارة وتغيير البطارية في مكان العطل وتسليم الوقود إلى السيارة، مقابل 100 درهم كرسوم خدمة ثابتة بالإضافة إلى ثمن تكلفة البطارية المستبدلة وثمن الوقود.

وقالت غيد المكاوي، المدير العام لشركة «كريم» في الإمارات: «يسرنا إضافة خدمة جديدة ومميزة إلى محفظة خدماتنا في السوق وهي المساعدة على الطريق. وستعمل هذه الخدمة على تمكين العملاء من الاستمتاع بالتجربة والشعور بالراحة بفضل تطبيق كريم والتكنولوجيا الحديثة الذي يوفرها. خدمة المساعدة على الطريق جزء من التزامنا المستمر لتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والتي تساعد في تحقيق التأثير الإيجابي وتسهيل حياة المقيمين في الإمارات».

ويمكن لأصحاب السيارات حجز خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة بواسطة تطبيق «كريم» من خلال اختيار خيار «المساعدة على الطريق» ليحصلوا على خدمة مميزة من واحد من أفضل الشركاء المحليين في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن «كريم» تأسست في دبي عام 2012، من قبل مدّثر شيخة، وماغنوس أولسون، بعد أن قرّرا إنشاء شركة تعتمد على وسيلة تقنية مبتكرة لحجز سيارات نقل الأفراد، وانضمّ إلى الشركة لاحقاً، الشريك الثالث الذي أسهم في عمليات التأسيس الدكتور عبدالله إلياس.

وبدأت الشركة خدماتها في حجز السيارات لنقل الأفراد عبر موقع إلكتروني، وسرعان ما تحولت عمليات الحجز إلى تطبيق ذكي على الهواتف الذكية، ثم توسعت في تقديم خدماتها في أنحاء الدولة. واتجهت الشركة للتوسع في خدماتها خارج الإمارات خلال عام 2013، في السوق السعودية.