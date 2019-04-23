«أبل» تخسر معركة قانونية أمام «سواتش»

المصدر: نيويورك- وكالات

خسرت شركة «أبل» معركة قانونية جديدة مع شركة الساعات الشهيرة «سواتش»، بسبب جملة قالها الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل ستيف جوبز، وهي عبارةOne» More thing» التي غالباً ما كان يستخدمها جوبز عند الإعلان عن منتج جديد.

بدأت المعركة عندما أرادت «سواتش» استخدام العبارة في أستراليا كجزء من إعلان لساعاتها الجديدة، وعلى الفور جادلت «أبل» مع مكتب العلامات التجارية الأسترالي مدعية أن هذه العبارة استخدمها ستيف جوبز عدة مرات في الماضي، كما تم استخدامها في الآونة الأخيرة من قبل الرئيس التنفيذي الحالي تيم كوك أثناء إطلاق مجموعة أبل وسواتش لأول مرة في عام 2014.

ومع ذلك، ادعت سواتش أنها ستستخدم العبارة لإطلاق مجموعة جديدة من الساعات، وقالت إنها مستوحاة من البرنامج التلفزيوني «كولومبو»، وهو ما تسبب في خسارة أبل لمعركتها القانونية، ومنعها من استخدام الجملة لمنتج معين أو خدمة معينة.