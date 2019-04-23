إندونيسيا تدعم السياحة الحلال

المصدر: جاكرتا - د ب أ

تسارع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إقليم رياو الإندونيسي للحصول على شهادة الحلال فيما يعتزم الحاكم تطوير قطاع السياحة الحلال في الإقليم.

وقالت وان هيليا روزا، مالكة مطعم «كيداي يونج بينجكاليس» في منطقة بيكانبارو، إنها تقدمت بطلب للحصول على شهادة الحلال في وكالة تحليل الغذاء والعقاقير التابعة لمجلس العلماء الإندونيسي في إقليم رياو دعماً للخطة.

ونقلت وكالة «انتارا» عن روزا قولها: «ندعم خطة السياحة الحلال التي طرحها حاكم رياو. نأمل أن تقوم الحكومة بالترويج للمطاعم التي تم إجازتها على أنها حلال».

وأصدر سيامسور، حاكم إقليم رياو، التعليمات بشأن السياحة الحلال أوائل إبريل الجاري. وقال إنه يتوقع أن يساعد مفهوم السياحة الحلال على تعزيز الاقتصاد المحلي.