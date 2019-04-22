«قصر السراب» أفضل فندق في العالم لصور «إنستغرام»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد «قصر السراب منتجع الصحراء»، بإدارة «أنانتارا»، والواقع في قلب صحراء الربع الخالي في أبوظبي، لقب «أفضل فندق في العالم لصور إنستغرام»، في تصويت عبر الإنترنت، أجراه «لاكجري ترافل أدفايزر»، الموقع الإلكتروني الرائد الذي يغطي أحدث الأخبار والتوجهات في مجال السفر الفاخر.

وحاز المنتجع الفريد من فئة خمس نجوم، على 61 % من الأصوات، متفوقاً بذلك على فندق «فيسيروي لوس كابوس» في المكسيك، في التصويت الذي شمل الفندقين فقط.

ويحاكي تصميم «قصر السراب»، الذي يُعرف أحياناً باسم «قصر الميراج»، قلاع الرمال، ويحتضن فلل «بافيليون» الملكية المنفصلة، والتي تشبه القصور، وتمتاز بمسابح خاصة، وخدمة النادل الخاص، والتي تعزز بلا شك من جاذبية المنتجع على موقع «انستغرام».

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «نحن سعداء لفوزنا بهذه الجائزة المتميزة، لا سيما أن الأصوات التي تم الإدلاء بها كانت من المسافرين الخبراء والمهتمين بقطاع السفر والسياحة الفاخر، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا واستراتيجيتنا في دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، المتمثلة في الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية واستثنائية.

كما نفخر أيضاً بتميز «قصر السراب» بإدارة «أنانتارا»، والذي يعتبر أحد أبرز معالمنا وعروضنا السياحية التي نحرص على الترويج له، وتعزيز موقعه لاستقطاب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم. وفي حين أن هذه الجائزة تكرّم خصائصه الجمالية ومناخه، لكن لا يمكننا أن ننسى الخدمة المتميزة والمأكولات والضيافة الاستثنائية التي يقدمها».

بدوره، قال لورانس كليت مدير العلاقات العامة والتسويق في «قصر السراب منتجع الصحراء»: «إننا فخورون للغاية بهذه الجائزة الاستثنائية، ونود أن نشكر جميع من صوّتوا لنا في استطلاع «لاكجري ترافل أدفايزر».

ولا شك أن ما يتمتع به المنتجع من المناظر الطبيعية الخلابة، والديكور العربي المميز، والأنشطة الصحراوية الممتعة، انتهاءً بالمأكولات الشهية التي تستحق المشاركة، شجع الناس على التصويت له، ليكون المنتجع الأفضل لصور «انستغرام»، وأحد أبرز الوجهات لعيش تجارب لا تُنسى».