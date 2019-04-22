ثلث المستخدمين يجهلون حماية بياناتهم

المصدر: دبي - البيان

كشفت «كاسبرسكي لاب» في دراسة، أن 37 % من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، و32 % في دولة الإمارات، يجهلون طريقة تأمين حماية تامة لخصوصيتهم عبر الإنترنت.

وغالباً ما يؤدي شعور المستخدمين باليأس إزاء مشاكل الخصوصية الرقمية، إلى إفراطهم في التواصل وتبادل المعلومات، ونشرها على الشبكات الاجتماعية، متجاهلين المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها هذا الأمر، وغير مدركين أن يأسهم ولا مبالاتهم في مسألة الخصوصية، قد يجعلانهم أهدافاً سهلة لمجرمي الإنترنت.

وقالت مارينا تيتوفا رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية لدى «كاسبرسكي لاب»، إن الزيادة في اختراق البيانات، بجانب الصعوبة في إدارة البيانات الشخصية عبر الإنترنت، تؤدي إلى «شعور المستهلكين بفقدان السيطرة، والضجر من التفكير في الخصوصية الرقمية».

وأضافت: «بالرغم من عدم وجود حلول سحرية، ثمّة العديد من الطرق التي يمكن للمستخدم اللجوء إليها لتقليل المخاطر المرتبطة بالخصوصية، وذلك بالاهتمام بأسس السلامة الرقمية، والحرص على استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة، لمساعدته في ضمان ضبط خصوصيته الرقمية».

وقد تؤدي اللا مبالاة على المدى الطويل، إلى حدوث مشاكل كبيرة، فثمّة اليوم العديد من المجرمين الإلكترونيين المستعدين للاستفادة من خصوصية الآخرين، وجني الأرباح على ظهورهم، من خلال التلاعب بمعلوماتهم الشخصية.