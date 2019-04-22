«أمازون» تطلق خدمة جديدة للموسيقى

المصدر: نيويورك - وكالات

تستعد «أمازون» لإطلاق خدمة موسيقى جديدة من المحتمل أن تتنافس مع «Spotify»، إذ تقدم الشركة الآن خطة بث مجانية مدعومة بالإعلانات تتيح للمستخدمين تشغيل الموسيقى مجاناً على جهاز «Echo» الخاص بهم.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى أكثر من مليوني أغنية من خلال التحدث إلى مكبر الصوت الذكي الذي تدعمه «أليكسا».

ويمكن للمستخدمين الآن مطالبة «أليكسا» بتشغيل فنان أو أغنية أو قائمة تشغيل أو نوع، وسيقوم جهاز «Echo» بالرد على طلبهم، وإن كان ذلك بوضع إعلانات بين كل أغنية. وتوفر الخدمة أيضاً إمكانية الوصول إلى أفضل قوائم التشغيل العالمية، التي أنشأتها أمازون، مثل «Country Heat» و«Fuego Latino» و«Pop Culture» وغيرها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه «Spotify» المزيد من الميزات للمستخدمين المجانيين في الأشهر الأخيرة، بينما لم تقدم أبل ميوزيك مستوى مجانياً لخدمتها.