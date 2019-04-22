«أدنيك» تروج لمعرض أبوظبي للقوارب عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» مشاركتها الناجحة في عدد من المعارض الدولية المتخصصة بالقوارب واليخوت الفاخرة والرياضات البحرية ومعدات الصيد من بينها معرض «أوساكا لصيد الأسماك 2019» ومعرض ميامي للقوارب إلى جانب معرض ميامي لليخوت، حيث شاركت فيها بهدف الترويج للدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب المقرر إقامته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 16 حتى 19 أكتوبر 2019.

وجاءت مشاركة وفد «أدنيك» في هذه المعارض تماشياً مع خطتها الهادفة إلى بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أبرز صناع القرار والمتخصصين في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن استقطاب المزيد من العارضين والشركات المتخصصة حول العالم للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019.

وأبدى الكثير من المشاركين في المعارض الدولية والشركات المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المعرض.

وقال سعيد المنصوري مدير معرض «آيدكس» بشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: إن مشاركة «أدنيك» في المعارض الدولية المتخصصة جزء مهم في استراتيجية الشركة لتنظيم دورة أخرى ناجحة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب.

وأضاف: إن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، حيث تسعى «أدنيك» من خلال تنظيم المعرض إلى المساهمة الفعّالة في تطوير القطاعات غير النفطية في أبوظبي من بينها صناعة السياحة البحرية.