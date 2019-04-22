المصدر: بكين - د ب أ

حققت شركة «تيانهونج» الصينية لإدارة الأصول، وهي شركة رائدة في صناعة صناديق الاستثمار، قفزة في أرباحها بنسبة 15.82% على أساس سنوي لتسجل 3.07 مليارات يوان، أي نحو 458.2 مليون دولار، العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الشركة في بيان لها أرسلته إلى بورصة شانغهاي أن عائداتها ارتفعت بنسبة 6.18% مقارنة بالعام الأسبق لتسجل 10.13 مليارات يوان. وتعد الشركة الصندوق الاستثماري الأول الذي يسجل أرباحاً تخطت حاجز الثلاثة مليارات يوان، وأكثر من عشرة مليارات يوان من الإيرادات.

وكانت الشركة قد أطلقت في عام 2003 أول تعاون مع شركة «علي بابا» الصينية العملاقة باسم صندوق إنترنت «يو إيباو» الذي لا يزال يمثل أكثر صناديق سوق المال شعبية ورواجاً في الصين نظراً للعائدات المرتفعة نسبياً وانخفاض عتبات الاستثمارات.