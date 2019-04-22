«لايڤ روت» تزوّد «شيلف دريلينغ» بتقنيات رقمية

المصدر: دبي - البيان

زودت شركة «لايڤ روت»، المتخصصة في الحلول السحابية والرقمية، شركة «شيلف دريلينغ»، بتقنيات رقمية تمكنها من الانتقال بعملياتها إلى البنية السحابية. وساعدت «لايڤ روت»، شركة شيلف دريلينغ في تطبيق حلول مايكروسوفت أزور، وأوفيس 365، لتصبح مؤسسة أكثر مرونة وقدرة على التوسع في البنية السحابية.

وقال إيان كلايدسديل مدير تقنية المعلومات لدى شيلف دريلينغ: «استحوذت شيلف دريلينغ على كامل أسطول الحفارات في صفقة واحدة، واحتاجت مؤسستنا لهذا الغرض، تصميماً خاصاً للبنية التحتية، بحيث يتناسب مع غرضها تماماً، ويتماشى مع استراتيجية الشركة الكلية. عندما بدأنا البحث عن المزودين، كنا مهتمين بالعثور على المزود المناسب، الذي يقدم أحدث وأفضل التقنيات بدون عقبات بسبب الأنظمة القديمة».