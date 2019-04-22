«نيسان» تكشف عن سيارتها الجديدة «جي تي آر نيسمو»

المصدر: دبي - البيان

عرضت شركة نيسان خلال الدورة الـ 50 من معرض نيويورك الدولي للسيارات، سيارتها الجديدة «جي تي آر نيسمو 2020»، والتي شملت تحديثات وتعديلات مستوحاة من سيارات السباق من شأنها توفير أفضل مستويات الأداء اللافت.

وقال هيروشي تامورا، الأخصائي المسؤول عن منتجات جي تي آر: «أصبحت جي تي آر نيسمو 2020 سيارة عالية الأداء متوازنة ومغامِرة. فالهدف الأهم لدى جي تي آر هو توفير متعة القيادة، ويشير أداء نيسمو الجديدة إلى أنها سيارة تنتمي إلى حلبات السباق، وأيضاً للسير على الطرقات».

وسعى مهندسو «نيسان» في سيارة جي تي آر نيسمو 2020 إلى وضع التكنولوجيات المثبتة جدارتها في السباقات بمتناول السائقين بمختلف مستويات مهارتهم. وكان التحكّم بالسيارة والقدرة على استباق حركتها أساسيين في تحقيق هذا الأمر، وبالتالي، اعتمدوا مفهوم «الأداء المتميز على حلبة السباق والطرقات» لدى تطوير هذا الطراز.