الخطوط الكويتية: هبوط طائرة في بيروت بعد ارتطامها بكتلة ثلجية عابرة

المصدر: البيان الالكتروني

اصطدمت طائرة كويتية قادمة إلى بيروت بغيمة جليدية ما تسبب في ضرر بمقدمة الطائرة، دون وقوع اصابات.

وقالت الخطوط الجوية الكويتيه عبر تويتر أنها تود التوضيح، بأن طائرتها الأيرباص ( A320 ) المنفذة لرحلتها رقم( KU501 ) المتجهة الى بيروت صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2019 ، تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة، وبحمد الله تعالى هبطت الطائرة بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هبوطا طبيعيا.

وأضافت أنه جار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث متوقع عودتها من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساء، وتم نقل جميع الركاب الكرام إلى الفندق للاستراحة وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة وفقا لسياسة الشركة بالعناية بعملائها.