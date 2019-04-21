شركات الهند قلقة تجاه أمن الإنترنت

المصدر: نيودلهي - وكالات

كشف تقرير أن نحو 60% من الشركات الهندية تشعر بالقلق من أن الإنترنت أصبح غير مستقر بشكل متزايد من وجهة نظر الأمن السيبراني، وأنها غير متأكدة من كيفية حماية نفسها.

وذكر تقرير تقني هندي بعنوان «تأمين الاقتصاد الرقمي: إعادة اختراع الإنترنت من أجل الثقة» أن غالبية المشاركين في الاستطلاع من الهند ونسبتهم 77% يعتقدون بأن تقدم الاقتصاد الرقمي سيعوقه بشدة ما لم يكن هناك تحسن كبير في أمن الإنترنت.

وقال التقرير إن الشركات على مستوى العالم قد تتكبد 5.2 تريليونات دولار كتكاليف إضافية وخسارة إيرادات على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب الهجمات الإلكترونية، حيث إن الاعتماد على نماذج الأعمال المعقدة التي تدعم الإنترنت يفوق القدرة على تقديم ضمانات كافية لحماية الأصول المهمة. وذكر أحد الباحثين أن أمن الإنترنت يتخلف عن تطور مجرمي الإنترنت، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في الاقتصاد الرقمي.