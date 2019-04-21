خبير ساهم في صد «واناكراي» يقر بكتابة برمجيات خبيثة

المصدر: لندن - رويترز

أقر باحث بريطاني في مجال الأمن الإلكتروني، يوصف بأنه بطل لمساهمته في تحييد هجوم «واناكراي» الإلكتروني العالمي عام 2017، بالذنب في تهم أمريكية، تتعلق بكتابة برمجيات خبيثة.

وتفيد وثيقة للمحكمة الجزئية في شرق ويسكونسن بالولايات المتحدة، بأن ماركوس هاتشينز، الذي وجهت إليه عشر تهم، أقر بالذنب في اثنتين منها، ووافقت الحكومة الأمريكية على التحرك نحو إسقاط باقي التهم عند النطق بالحكم.

وقال هاتشينز، المعروف على الإنترنت باسم «مالويرتيك»، في بيان: «أقررت بالذنب في تهمتين ترتبطان بكتابة برمجيات خبيثة في السنوات السابقة لعملي في الأمن».

وأصبح هاتشينز بين عشية وضحاها، مشهوراً في مجتمع المتسللين الإلكترونيين في مايو 2017، عندما ساعد في الحد من ضرر هجوم «واناكراي» الإلكتروني، الذي يهدف للحصول على فدية مقابل وقفه، والذي أصاب مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر، وتسبب في تعطل العمل بمصانع ومستشفيات ومتاجر ومدارس في أكثر من 150 دولة.