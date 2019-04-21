استطلاع «البيان»: نتائج الشركات تحفز الأسهم على مواصلة المكاسب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم يتوقعون أن تكون نتائج الشركات الفصلية عن الربع الأول من العام الجاري بمثابة محفز للأسهم على مواصلة ماراثون المكاسب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف الاستطلاع، الذي ينشر أسبوعياً ويتناول واحدة من القضايا المثارة على الساحة الاقتصادية المحلية، أن 68% من رواد موقع «البيان» الإلكتروني يرون الأسهم ستستمر في مكاسبها بالتزامن مع إعلان الشركات لنتائجها الفصلية، فيما يرى 32% أن مكاسبها ستتوقف، فيما قال 50% من المستطلعين على «تويتر» نعم و50% قالوا لا، بينما كشف استطلاع «فيسبوك» أن 39% قالوا نعم و61% قالوا لا.

وذكر محللون وخبراء لـ«البيان الاقتصادي» أن نتائج الشركات الفصلية تعد عاملاً محفزاً لمعنويات المستثمرين لا سيما في ظل التوقعات بنموها بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% لا سيما في قطاع البنوك الذي يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح.

وأضاف المحللون والخبراء أن البنوك استهلت موسم النتائج بعد إعلان 3 بنوك حتى الآن عن نتائج قياسية في الربع الأول، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الأسهم لينجح سوق أبوظبي في تحقيق قفزة كبيرة وصولاً إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً.

وانطلق ماراثون النتائج السنوية نهاية الأسبوع الماضي بعدما أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني» عن ارتفاع صافي أرباح 15% إلى 2.7 مليار في الربع الأول متفوقة على التوقعات البالغة 2.5 مليار ، فيما ستعلن باقي المصارف والشركات تباعاً عن نتائجها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى منتصف مايو المقبل.

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق حققت أداءً قياسياً منذ بداية العام لتنجح في تعويض جانب كبير من خسائرها المحققة العام الماضي، مشيراً إلى أن نتائج الربع الأول ستكون محفزاً لاستمرار الصعود في الأسابيع المقبلة، خصوصاً في ظل التوقعات باستمرار نمو الإيرادات والأرباح.