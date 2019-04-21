قصر الإمارات ينظم جولة ترويجية في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

نظم فندق قصر الإمارات، جولة ترويجية في البحرين، للتعريف بأهم الخدمات والمزايا التي يقدمها القصر لزواره وضيوفه. وقال محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة في فندق قصر الإمارات: «إن قصر الإمارات، يعد أحد المعالم الرئيسة في أبوظبي، والذي يقدم الثقافة العربية وكرم الضيافة في أفضل حالاتها».

وأطلق فريق عمل فندق قصر الإمارات، خلال الجولة، عروضاً ترويجية خاصة للزوار القادمين من البحرين خلال موسم العيد والصيف لهذا العام، ليمنحهم فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال، في ربوع هذا القصر، الذي يحتلّ بقعة مثالية ساحرة، تُبرز مكانته الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وأضاف أنه يمكن للضيوف التمتع بإجازة أسطورية، عبر الاستفادة من العرض الصيفي الخاص، وبخصم يصل إلى 25 % على حجوزات الإقامة، كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات المّذهلة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر، لضيفين كحدٍّ أقصى لكل غرفة، مع فرصة الدخول المجاني إلى لونج القصر عند حجز جناح.