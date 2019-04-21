ماليزيا تروّج لمقوماتها السياحية في سوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الترويج السياحي الماليزي مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2019، الذي يقام من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيترأس وفد هيئة الترويج السياحي الماليزي داتوك محمدين بن كتابي، وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي، ويضم ممثلين عن أكثر من 50 جهة أساسية معنية بقطاع السفر في البلاد، بما في ذلك 33 فندقاً و15 من منظمي الرحلات السياحية و6 منتجات سياحية و3 جهات حكومية.

وتهدف مشاركة الهيئة في الحدث البارز للترويج للعروض السياحية، التي تقدمها ماليزيا للمسافرين من دول التعاون بالتماشي مع مبادرة «زوروا ماليزيا 2020»، والتي تهدف إلى جذب أكثر من 30 مليون سائح ونحو 89 مليار درهم في عائدات قطاع السياحة.

طبيعة خلابة

ويوفر الحدث منصة مثالية لتسليط الضوء على جمال الطبيعة الخلابة في ماليزيا، ومجموعة المغامرات الثقافية الشيقة التي تقدمها البلاد، وسمعتها العالمية كوجهة آمنة وصديقة للعائلات.

وتعتبر الشرق الأوسط بمثابة سوق رئيسي لماليزيا، حيث صُنفت ماليزيا مؤخراً كوجهة أولى للمسافرين المسلمين للعام التاسع على التوالي من قبل «كريسنت ريتنج»، الشركة الرائدة عالمياً في السفر الحلال، والتي يقع مقرها في سنغافورة ويعتمد التصنيف على استطلاع سنوي عبر الإنترنت يغطي عدة معايير، بما في ذلك توفر الطعام الحلال، وسهولة الوصول إلى مرافق الصلاة والخدمات التي تناسب المسلمين في الفنادق، بالإضافة إلى أجواء السلامة والأمان لكل وجهة.

وقال شاهرين مختار، مدير هيئة الترويج السياحي الماليزي: يسعدنا أن نعزز مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي، والذي لا يزال واحداً من الفعاليات السنوية الرئيسية في مجال السفر والسياحة على مستوى العالم.