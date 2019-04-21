«طلبات» تحتفي بـ15 عاماً من التميّز

المصدر: دبي - البيان

تحتفي «طلبات» بمرور 15 عاماً من النجاح مع عملائها والمطاعم الشريكة لها. وساهمت «طلبات» منذ تأسيسها عام 2004، وقبل انتشار خدمة طلب الطعام عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون في إرساء مفهوم جديد لتجارب الطعام.

وقال تون جيسيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات: «لدينا الآن عملاء يطلبون الطعام عبر منصتنا 4 مرات يومياً، وهذا يؤكد أن طلبات ليست ظاهرة عرضية لديهم، وإنما باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية. وقبل 15 عاماً كانت سلوكيات المستهلكين في طلب الطعام مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم لناحية التجربة وتكرار الطلب؛ وهذا يعني أن طلبات لم تسهم في تحوّل سلوكيات طلب الطعام فحسب، بل ساهمت على مستوى أوسع أيضاً في ظهور التجارة الإلكترونية».