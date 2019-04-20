«أمازون» تنسحب من السوق الصينية

المصدر: بكين - وكالات

انسحبت شركة «أمازون» عملاق التجارة الإلكترونية في العالم من السوق الصينية، بعدما أعلنت عزمها إغلاق متجرها الإلكترونى Amazon.cn بدءاً من 18 يوليو المقبل.

وكشفت «أمازون» أن قوة المنافسة في الصين هي السبب، إلا أن الشركة لا تزال ملتزمة النمو والاستثمار في السوق الصينية، إذ لن يؤثر هذا الانسحاب في العلامة التجارية «أمازون» لأنها في الأساس تملك حصة صغيرة جداً من سوق التجارة الإلكترونية في الصين أمام منافسين مثل «علي بابا» و«JD.com».

وكشفت «أمازون» أن المستهلكين الصينيين بإمكانهم شراء البضائع من متاجر «أمازون» حول العالم، أما بخصوص التجار فيمكنهم عرض بضائعهم في متاجر أمازون أمريكا وبريطانيا واليابان وألمانيا، وكذلك أعلنت «أمازون» أنها ستستمر في تقديم الخدمات السحابية في الصين وحريصة على استمرار بيع أجهزة كيندل للقراءة.