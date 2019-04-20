«جوجل» و«أبل» تحظران تطبيق «تيك توك» في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

استجابت شركتا جوجل وأبل لمطلب وزارة تقنية المعلومات الهندية بحذف تطبيق «TikTok» الخاص بمشاركة الفيديو من متاجر التطبيقات الخاصة بها، مبررة ذلك بأن التطبيق يحتوي على محتويات غير شرعية.

وتعد الهند واحدة من أكبر دول العالم استخداماً للتطبيق، وتم تحميله هناك أكثر من 240 مليون مرة على مختلف الأجهزة الذكية.

كما أشارت الشركة المالكة للتطبيق إلى أن هناك 120 مليون مستخدم نشط شهرياً على التطبيق. وأوضح تقرير تقني أن المستخدمين الذين سبق لهم تحميل التطبيق على هواتفهم سيستمر في العمل لكن لن يكون باستطاعة غيرهم تحميله من المتجر، فيما يعد السبب الرئيسي وراء طلب الحكومة الهندية لحظر «TikTok» هو احتواؤه على محتويات غير مناسبة للقاصرين.