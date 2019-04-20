حملة سياحية ترويجية لمراكش في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط حملة ترويجية في أبوظبي بالتعاون مع عدد كبير من وكلاء السياحة والسفر.

أقيمت الحملة بالشراكة مع «نيرفانا للسفر والسياحة» بهدف التعريف بالمسار الجديد «أبوظبي - إسطنبول - مراكش» بشكل خاص وبمقومات السياحة المغربية فيها.

وأعرب محمد صادق شاكر، مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط، عن سعادته بإطلاق الحملة بالتزامن مع قيام الخطوط الجوية التركية بإطلاق رحلات مباشرة من مطار أبوظبي الدولي عبر إسطنبول إلى مدينة مراكش المغربية اعتباراً من يوم 15 أبريل.

مشيراً إلى أن هذا الخط الجديد سوف يتيح للمسافرين من أبوظبي قضاء عطلات في إسطنبول ومراكش برحلة واحدة. وأوضح أن هذه الوجهة الجديدة سوف تسفر عن زيادة كبيرة متوقعة في عدد الزوار من الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء العطلات في مراكش.

من جانبه، أكد حسن ديمير المدير العام للخطوط الجوية التركية في أبوظبي: «إن التعاون مع المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي يمنحنا الفرصة لتقديم خدمة مثالية إلى المسافرين من الإمارات ومنطقة الخليج لقضاء عطلات رائعة في مراكش».