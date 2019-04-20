0.8 % نمو معدل التضخم في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت الحكومة اليابانية أن معدل أسعار المستهلكين في البلاد «والذي يقيس التضخم» ارتفع 0.8% في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط تزايد أسعار الطاقة.

وتمثل هذه القراءة زيادة للشهر السابع والعشرين على التوالي، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. لكن هذا المعدل يظل أقل من نسبة الـ 2% التي استهدفها بنك اليابان المركزي للتضخم منذ 2013. وقفزت أسعار الكهرباء 7.3%، كما ارتفعت أسعار السلع المنزلية المعمرة 5.5% حسب الوزارة.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 101.3 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015، وذكرت الوزارة أنه خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس، ارتفع معدل التضخم في البلاد 0.8% مقارنة بـ 0.7% في السنة السابقة لها.

ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى هدف 2% حتى في السنة المالية 2020. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.4% في تلك السنة نزولاً من تقديرات بلغت 1.5% في أكتوبر.