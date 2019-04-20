3 شركات تعتزم استثمار مليار دولار في «أوبر»

المصدر: طوكيو - د ب أ

كشف تقرير أن شركة «أوبر» تعتزم تلقي استثمارات بقيمة مليار دولار من «تويوتا موتور» وصندوق «فيجن» التابع لمجموعة سوفت بنك وشركة توريد قطع الغيار اليابانية «دينسو».

وقالت شركة «تويوتا» في بيان إن الاستثمار في وحدة «أدفانسيد تكنولجيز جروب» التابعة لأوبر التي تم تشكيلها أخيراً، تهدف إلى الإسراع من وتيرة تطوير وتسويق خدمات النقل الآلي التشاركية.

وسوف تستثمر «تويوتا»، أكبر مصنع للسيارات في اليابان، مع «دينسو» 667 مليون دولار إلى جانب 333 مليون دولار من «سوفت بنك»، لتصل قيمة وحدة السيارات ذاتية القيادة في الشركة إلى 7.25 مليارات دولار.

وقالت «تويوتا»، التي استثمرت 500 مليون دولار في أوبر في أغسطس، إن استثمارها الإضافي وشراكتها الموسعة ستعدان الشركات والصناعة لإنتاج ضخم وتسويق المركبات والخدمات التي تعمل في مجال النقل الآلي.