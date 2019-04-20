شركات طيران تختبر محركات «بوينج 737 ماكس»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أجرت ثلاث شركات طيران، على الأقل، عمليات مراجعة لمحركات طائراتها طراز «بوينج 737 ماكس»، التي تم حظر طيرانها، تتعلق بمشكلة يمكن أن تؤدي إلى تحطم بعض أجزاء المحركات.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن احتمالات تكثف الكربون على فوهات نفث الوقود دفعت شركة «سي.إف.إم» التي تتولى تصنيع هذه المكونات إلى توصية بعض شركات الطيران بفحص هذه الفوهات مع احتمال تغيرها في الطائرات «بوينج 737 ماكس».

وقال جايل ميهوست الرئيس التنفيذي لشركة «سي.إف.إم»: «نراقب أساطيل الطائرات، وسنتخذ الخطوات الملائمة بالترتيب مع العملاء في أي وقت نرى فيه ضرورة تغيير هذه الفوهات في المحركات».