دراسة: «فيديكس» بين أفضل 10 شركات للعمل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فيديكس إكسبريس»، عن تصنيفها كواحدة من بين أفضل 10 أماكن للعمل في الإمارات على قائمة مؤسسة «جريت بليس تو وورك» للعام التاسع على التوالي.

يستند التصنيف إلى دراسة شملت 300 مؤسسة في دول مجلس التعاون بناءً على تقييم مفصل للتميّز في مكان العمل، إلى جانب استبيان عبر الإنترنت لآراء أعضاء فريق كل شركة.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات لدى فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يؤكد الإنجاز على التزامنا بنهجنا القائم على الاهتمام بالموظفين، وتوفير أفضل الخدمات لعملائنا كأساس لتحقيق الأرباح عبر توفير أفضل تدريب وأدوات لأعضاء الفريق، وبيئة عمل آمنة وصحية ومزايا وتعويضات عادلة وفرص ترقية وتقدير للتميز في الأداء. ونجدد الالتزام بسياسة الباب المفتوح، وتوفير فرص قيّمة مثل أكاديمية فيديكس الافتراضية وبرنامج المساعدات الدراسية لإعداد بيئة متنوعة لأعضاء فريقنا».