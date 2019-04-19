ارتفاع صادرات الساعات السويسرية إلى بريطانيا بنسبة 76%

جلب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أرباحاً مفاجئة كبيرة لصانعي الساعات السويسريين، حيث سجلت الطلبيات من بريطانيا طفرة، وسط مخاوف من خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 76 %، لتصل إلى نحو 135 مليون فرنك سويسري (134 مليون دولار) في مارس، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، حسبما أفاد اتحاد صناعة الساعات السويسرية.

وقال فيليب بيجورارو رئيس القسم الاقتصادي في الاتحاد: «لقد قاموا بتخزين الكثير، لأنهم لا يعرفون ما إذا كنا سنكون قادرين على التصدير»، في حالة ما يسمى بالبريكست الصعب. وتشهد المبيعات إلى بريطانيا ارتفاعاً منذ يناير، قبل التاريخ الذي كان محدداً في الأصل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، والذي تم تأجيله إلى نهاية أكتوبر.

وعلى الرغم من أن بريطانيا وسويسرا غير العضو في الاتحاد الأوروبي، لديهما اتفاقات تجارية سارية، ولن تتأثر بخروج بريطانيا ، فإن الانفصال يمكن أن يخلق مشاكل لوجستية، حسبما صرح بيجورارو لوكالة الأنباء الألمانية. فيينا - د ب أ