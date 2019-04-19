تخفيضات كبيرة في «دبي للمفروشات»

المصدر: دبي - البيان

أعلن منظّمو مهرجان دبي للمفروشات، عن أولى مفاجآت يوم الجمعة، والتي سيقدمها متجر «هوم سنتر» في مول الإمارات يوم الجمعة المقبل، حيث سيحصل متسوقوه على منتجات بأسعار مخفّضة وبنسب متفاوتة تتراوح ما بين 25% حتى 90% على بضائع مختارة حتى نفاد الكمية.

ويقدم المتجر تشكيلة واسعة من المفروشات والديكورات والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية لأصحاب المنازل، سواء عند رغبتهم بتجديد أثاثهم أو الانتقال إلى منزل جديد، أو إضافة لمسات مميزة إلى منازلهم الحالية.

جدير بالذكر، أنّ الدورة الافتتاحية من مهرجان دبي للمفروشات، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تحتفي بأفضل ما تقدمه الإمارة من مفروشات وتجهيزات منزلية، وتستمر الفعاليات والعروض من يوم 18 أبريل وحتى 1 مايو، مما يمنح عشاق الأثاث والديكور والتصميم الداخلي فرصة مثالية للتسوق.

كما كشف المهرجان عن تفاصيل العرض الترويجي الذي سيشهد فوز أحد المتسوّقين المحظوظين بشقة سكنيّة جديدة ومؤثثة، حيث يمكن لأي متسوّق إنفاق أكثر من 500 درهم في 150 متجراً مشاركا للدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن شقة استوديو مفروشة في مشروع ستارز من دانوب بروبرتيز.