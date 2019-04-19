متجر فرنسي يعتمد الروبوت لتوصيل الطلبات

المصدر: باريس - رويترز

تعتزم مجموعة فرنسية تدير متاجر، استخدام أجهزة روبوت لنقل الطعام إلى العملاء في باريس. وستجرب سلسلة متاجر «فرانبري»، التابعة لمجموعة كازينو، أجهزة الروبوت لتوصيل الطلبات في شوارع الدائرة الثالثة عشر بباريس لمدة عام، ما سيزيد سخونة السباق على عمليات التوصيل الآلية مع شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، مثل أمازون.

ففي العاصمة الفرنسية، حيث تدير أمازون خدمة (أمازون برايم ناو)، للتوصيل السريع منذ 2016، أصبح توصيل الطعام بسرعة وسهولة، ساحة معركة بين تجار التجزئة. وقال جان بيير موشيه المدير في فرانبري عن الخدمة التي ستكون بالمجان: «سيسهل الآلي حياة سكان المدينة.. سنجرب ثلاثة أجهزة روبوت في هذا المتجر، وإذا نجح الأمر، فقد نمد استخدامه إلى متاجر أخرى لفرانبري».

وتجري فرانبري وشريكتها توينويل، وهي شركة فرنسية صغيرة، طورت الإنسان الآلي، الذي لم يحظ باسم بعد، التجربة بعد موافقة سلطات باريس على إجرائها في الدائرة الواقعة بجنوب شرقي المدينة. وتسير أجهزة الروبوت التي تعمل بالكهرباء على عجلتين كبيرتين، وتحمل حقيبة تسع 30 أو 40 لتراً، ويمكنها الجري بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة.

وفي التجربة الأولية، ستستخدم فرانبري الإنسان الآلي داخل متجر لحمل المشتريات للعملاء، خاصة كبار السن، أو من لديهم إعاقة حركية، ولنقل السلع إلى منازلهم. وبالضغط على زر «اتبعني»، يصبح الآلي ملازماً للعملاء، من خلال التعرف إلى شكلهم، ويصبح بمقدوره السير وراءهم في المتجر وبالشارع. لكن مبدئياً، لن يخرج الإنسان الآلي وحده، وإنما سيتبعه مشغل.