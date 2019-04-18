«OPPO» تطلق من دبي سلسلة «رينو» الجديدة إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت OPPO عن طرح سلسة Reno الأحدث للهواتف الذكية في الشرق الأوسط بعد أيام من إطلاقها عالمياً.

ووقع اختيار الشركة على دبي لطرح السلسلة الجديدة من هواتفها عالية الجودة على المستوى الدوليّ نظراً للأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة لمنطقة الشرق الأوسط في إطار استراتيجية توسعها العالمية.

تضم سلسلة Reno هاتفين جديدين هما OPPO Reno 10x Zoom وReno. ويتوفر هاتف Reno للطلب المسبق في الإمارات ابتداءً من 17 أبريل والسعودية من 18 أبريل وللشراء اعتباراً من 22 الجاري بالإمارات و25 أبريل بالسعودية.

وتم تجهيز هاتف OPPO Reno بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت بسعر 1899 درهماً.

أما هاتف OPPO Reno 10x Zoom فهو مجهز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت وستعلن الشركة عن سعره وميعاد توافره في الأسواق لاحقاً وستتيح «اتصالات» شراء الجهاز عبر خطة الدفع الذكي بأقساط ميسرة تصل لغاية 24 شهراً.