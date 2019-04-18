عين دبي تحتفي بـ «إكسبو 2020»

المصدر: دبي- البيان

أكدت «مِراس» أن «عين دبي» ستكتمل للاحتفال بـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث سيشهد العالم اكتمال أعلى عجلة ترفيهية تم بناؤها على الإطلاق بارتفاع يتجاوز 250 متراً - أعلى بنسبة تتجاوز 200 % عن أول عجلة ترفيهية بنيت في العالم- كدليل على طموح «مِراس» في تجاوز حدود الهندسة الحديثة والبناء.

وأكدت «مِراس» أنه تمت إزالة عمود الدعم المؤقت الثامن والأخير ورُكب آخر أوتار التثبيت الدائمة، وبهذه العملية يكتمل هيكل العجلة النهائي لأول مرة.

ومن الجدير بالذكر أن عملية بناء هذه التحفة الهندسية المذهلة تطلب حلولاً هندسية مبتكرة، إذ تم مؤقتاً تثبيت الإطار الفولاذي الخارجي للعجلة بالمحور باستخدام 8 أعمدة دعم ضخمة يبلغ وزن كل منها 450 طناً.

وتطلّبت عملية التثبيت هذه مستوى عالياً من التنسيق للقيام بسلسلة مناورات هندسية معقّدة لا سابق لها. وتم بعد هذه العملية البدء بتركيب أوتار التثبيت النهائية، بالتزامن مع إزالة الأعمدة المؤقتة على مراحل.

وأصبح الحجم الهائل للمشروع واضحاً للعيان في ظل التقدم الذي يتم إحرازه في عملية بناء «عين دبي». ومع إزالة أعمدة الدعم الثمانية المؤقتة، التي بلغ وزنها مع قطع الربط 5000 طن، ثُبت إطار العجلة بواسطة 192 وتراً دائماً من الكابلات، الأمر الذي يضمن صلابة هيكل الإطار من خلال عملية الشدّ الدائم.

وعند اكتمالها، سوف تصبح «عين دبي» أعلى عجلة ترفيهية في العالم في موقع مميز على جزيرة «بلوواترز» الوجهة الاستثنائية من «مِراس»، لتتيح إطلالات ساحرة على أفق مدينة دبي المذهل.