إطلاق أول تلفزيون بتقنية «QLED 8K» في الإمارات

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات، إطلاق أوّل تلفزيون بتقنية QLED 8K الجديد في الإمارات خلال حدث استثنائي، أمس، في دبي. يُعد هذا التلفزيون أحدث ابتكارات الشركة في عالم الشاشات وعروض الترفيه المنزلية ويشمل التلفزيون العديد من الميزات والتقنيات الجديدة والمطوّرة، إضافة إلى التصميم الفريد والمدعوم بأفضل جودة للصورة بهدف الارتقاء بتجربة العرض إلى مستوى جديد من التميز.

ويتوفر تلفاز سامسونج الجديد بأحجام 98 بوصة، 82 بوصة، 75 بوصة و68 بوصة وتم تصميمه ليلبي احتياجات السوق الإماراتي للحصول على شاشات أكبر توفر دقة عرض حقيقية بأداء فائق يتناسب مع توقعات المستهلكين.

ويوفر تلفزيون QLED 8K الجديد من سامسونج دقة عرض استثنائية تبلغ أربعة أضعاف الجودة التي توفرها التلفزيونات المعززة بدقة العرض 4K UHD و16 ضعفاً مقارنة مع التلفزيونات المعززة بدقة العرض عالي الوضوح full HD. ويوفر هذا العمق الاستثنائي والتفاصيل الدقيقة والدقة الفائقة مستوى جديداً من الجودة للاستمتاع بصور فريدة من نوعها.