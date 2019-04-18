مسافرو الأعمال في الإمارات يتطلعون للحلول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

يسعى مسافرو الأعمال المهتمون بالتقنيات الرقمية في الإمارات إلى الحصول على استشارات وحلول رقمية ووسائل دعم تتنوع بين التقليدية والرقمية من وكلاء السفر بحسب استطلاع «تجربة السفر الرقمية لرجال الأعمال» أجرته «ترافلبورت».

وأشار الاستطلاع إلى أنه في مرحلة تخطيط وحجز السفر يفضل 40% من المسافرين من رجال الأعمال في الإمارات الإرشادات التي يقدمها وكلاء السفر بحيث يكون لها التأثير الأكبر على خيارات السفر لديهم إلا أن ثلثي المسافرين قاموا بكل من عمليات البحث الصوتي للاستعلام عن عدد مرات السفر جواً وخيارات الفنادق 64% وإعادة البحث وحجز رحلات الأعمال بشكل كامل من خلال هواتفهم النقّالة (61%) كذلك يفضّل 62% من رجال الأعمال المسافرين وسائل الدعم المتنوعة التي يتم توفيرها من خلال الدردشة المباشرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.