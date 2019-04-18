انتعاش مبيعات التجزئة الصينية

المصدر: بكين - د ب أ

شهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، نمواً مطرداً في الربع الأول من هذا العام، مع استمرار الزخم القوي في المبيعات عبر الإنترنت، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وارتفع مؤشر الاستهلاك 8.3 % على أساس سنوي من يناير إلى مارس مقارنةً بارتفاع 8.2 % في الشهرين الأولين وبحساب عوامل السعر ارتفع المؤشر 6.9 % وفي مارس وحده ارتفعت مبيعات التجزئة 8.7%.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك في المناطق الريفية، ارتفع 9.2 %، متجاوزاً ارتفاعاً 8.2 % في المناطق الحضرية.

وحافظت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت على نمو قوي حيث ارتفعت 15.3% في الأشهر الثلاثة الأولى مع نمو مبيعات السلع الأساسية 21 % عن العام السابق.