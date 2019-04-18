المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك دلما مول، في أبوظبي، بالنسخة الافتتاحية لموسم عروض أبوظبي - تخفيضات الربيع التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث يشارك المركز في العرض الحصري «تسوق واربح» بين 15 أبريل وحتى 1 مايو 2019. ومع كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي من متاجر الأزياء والإكسسوارت في دلما مول، سيحظى العميل المحظوظ بفرصة ربح قسيمة تسوق بقيمة 50,000 درهم.

وخلال النسخة الأولى لحملة تخفيضات الربيع، سيستمتع رواد مراكز التسوق بعروض لا تقاوم وخصومات خاصة تصل إلى 75% في أكثر من 150 متجراً في المراكز التجارية.

وقال بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي في دلما مول،: «يسرنا أن نشارك في حملة تخفيضات الربيع من موسم عروض أبوظبي حيث سيحظى أحد المتسوقين بفرصة ربح قسيمة تسوق بقيمة 50,000 درهم من دلما مول، بالإضافة إلى حملة «تسوق واربح».