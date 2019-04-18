نمو مبيعات «إريكسون»

أعلنت إريكسون السويدية للاتصالات أمس عودتها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، كما سجلت مبيعات أعلى خلال هذا الربع رغم احتدام المنافسة العالمية .
وسجلت الشركة صافي أرباح يقدر بـ 2.4 مليار كرون (260 مليون دولار) مقارنة بصافي خسائر يقدر بـ 700 مليون كرون خلال الربع الأول من 2018.
وقالت إريكسون: إن مبيعاتها ارتفعت 13% إلى 48.9 مليار كرون.
وقال المدير التنفيذي للشركة بوريه إيكهولم في بيان: «النمو يرجع بصورة أساسية لارتفاع الأرباح في أمريكا الشمالية».
وقالت شركة إريكسون إنها توصلت لاتفاقات بشأن شبكات الجيل الخامس مع 18 شركة، في كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى.