مهرجان دبي للمفروشات يهدي سيارة لمتسوّق محظوظ

المصدر: دبي ـ البيان

يحتفل سوق التنين بانطلاقة مهرجان دبي للمفروشات مع حملة تسّوق واربح الرائعة، التي ستقدم لرابح محظوظ فرصة الفوز بسيارة فولكس واجن تيجوان جديدة.

وسيتأهل الزوار لدخول هذه السحوبات الرائعة عند إنفاق مبلغ 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر المفروشات وديكورات المنزل الخارجية أو الداخلية وكذلك معدات الإضاءة ومواد البناء في سوق التنين خلال الفترة الممتدة من 18 أبريل حتى 4 مايو.

ويمكن للمتسوقين تقديم الإيصالات لمشترياتهم لدى مكتب خدمة العملاء في سوق التنين 1 وسوق التنين 2، كما سيتم الإعلان عن الفائز خلال شهر مايو.

يعتبر سوق التنين أكبر مجمّع تجاري للمنتجات الصينية خارج الصين، ويمثل ملاذاً للمتسوقين بما يقدمه من تشكيلة واسعة من المستلزمات المنزلية والمفروشات والسلع المنزلية ومواد البناء وغيرها الكثير وسيعيش زوار سوق التنين تجارب تسوق جديدة وفريدة من نوعها خلال مهرجان دبي للمفروشات.