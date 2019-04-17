طالبة تفوز بمليون دولار من سوق دبي الحرة

المصدر: دبي ـ البيان

أجرى سوق دبي الحرة سحب ميلينيوم مليونير العرض 298 أمس في مبنى كونكورس بي بمطار دبي، حيث حصلت على جائزة المليون دولار إليزا م. طالبة ذات تسعة أعوام. والد إليزا م. من مومباي ومقيم في دبي منذ 19 عاماً مشارك منتظم في سحوبات ميلينيوم مليونير لسوق دبي الحرة منذ السلسلة 43.

(9) هو رقم الحظ بالنسبة لوالد الطفلة حيث قرر شراء التذكرة 0333 باسم ابنته ولم تكن المرة الأولى لفوزها بعروض «سوق دبي الحرة» حيث فازت بجائزة ماكلارين كوبيه يناير 2013. وأجري السحب راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي للعمليات، إلى جانب صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات، وشينيد السيباي، نائب الرئيس الأول للتسويق، ومنى آل علي نائب الرئيس تقديم خدمات الموارد البشرية.

وتم إعلان الفائزين في سحب أروع مفاجأة لسوق دبي الحرة وفاز محمد حنيف آدم، وهو مواطن هندي بدراجة انديان سكوت بوبر (سموك برونز) فيما حالف الحظ الباكستاني محمد سافدار، الذي فاز بأحدث طراز لسيارة بي ام دبليو اس 1000 أر.