فيلم تعليمي لـ«دبي للخدمات المالية» يعرف بالتدقيق المحاسبي

المصدر: دبي - البيان

استضافت المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل «ICAEW» مؤخراً، بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية، العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم ICAEW التعليمي «الضمان الزائف». وتهدف هذه الوسيلة المبتكرة والتفاعلية إلى تحسين جودة التدقيق، من خلال تسليط الضوء على إجراءات التدقيق الصارمة للمحاسبين والمدققين ومديري الشركات.

أقيمت الفعالية في مكاتب سلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، حيث اجتمع أعضاء معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والمدققين المسجلين في سلطة دبي للخدمات المالية، وقادة الشركات، وغيرهم من المتخصصين، للاستمتاع بمشاهدة أول فيلم تعليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ومناقشة التحديات الحديثة التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق.

وتم إعداد الفيلم الحائز جوائز، وهو عبارة عن دراسة حالة حول شركة وهمية وتدقيق حساباتها على مدار عامين، لتحفيز المناقشات المثيرة للتفكير حول كيفية تصرف المحاسبين والمدققين ومديري الشركات عند مواجهة المواقف الصعبة.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يلعب المدققون دوراً محورياً في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وبصفتنا جهة تنظيمية مستقلة لواحدة من أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، ندرك الحاجة إلى أدوات مبتكرة من أجل التوصل لقرارات هامة للغاية، ورسم ملامح الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات الأخلاقية.

ويطرح فيلم الضمان الزائف لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW بعض الأسئلة المثيرة للتفكير، ويعد برنامج ICAEW التدريبي بمثابة أداة قيمة لتحسين مسؤولية الشركات حول العالم».

ويروي أليكس فراين، المدير المالي السابق لشركة وهمية تدعى D-Merton، قصة عامين مضطربين في حياة تلك الشركة. ويشرح كيف انهارت D-Merton بسبب تصرفات مديريها التنفيذيين، وغياب اليقظة والشجاعة من قبل مجلس إدارتها، وفشل مدققي الشركة في تحديد القضايا الخطيرة والتحقيق فيها.

وتتيح السيناريوهات الافتراضية للمشاهدين مناقشة المسائل الصعبة التي قد لا يشعرون بالراحة لتناولها في ما يتعلق بعملهم الخاص. ويقدم فيلم «الضمان الزائف» أيضاً نظرة ثاقبة للعواقب الوخيمة المحتملة التي قد تنجم عن اتخاذ قرار بشأن «الخروج السهل» من معضلة ما.