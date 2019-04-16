«جوجل» توسع خدمة حجز الفنادق

المصدر: برلين - د ب أ

وسع محرك البحث العملاق جوجل نطاق خدمته للبحث عن الفنادق وحجزها عبر الانترنت (جوجل هوتيل) لتشمل أكثر من الفنادق وعروض المبيت والإفطار.

ويتيح البحث الجديد العثور على وحدات أخرى قابلة لاستئجارها، مثل منازل قضاء العطلة والنزل أو حتى المنازل الشاطئية. ومع ذلك، فإن الخدمة لا تزال لا تتيح النتائج الخاصة بمنصة «اير بي.إن.بي». وتتيح (جوجل هوتيل) أيضا استئجار أي غرفة عبر البحث، حيث تنقل المستخدم مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لموفر هذه الغرفة عند اختيار الحجز.

وللحصول على أكبر عدد ممكن من الفرص والعروض، عقدت جوجل شراكة مع عدد من مواقع الحجز مثل «إكسبيديا» و«هوتيلز دون كوم» و«هوم أواي»و«تريب أدفايزور».