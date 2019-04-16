8.8 مليارات إنفاق الإمارات على الزينة والرعاية الشخصية 2022

المصدر: دبي- البيان

افتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أمس الدورة الرابعة والعشرين لمعرض بيوتي ورلد الشرق الأوسط بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 1790 عارضاً من 66 دولة. وكشف المعرض أن إنفاق الإمارات على الزينة والرعاية الشخصية بحلول عام 2022 سوف يصل إلى 8.8 مليارات درهم.

وسجل المعرض، الذي تنظمه شركة تنظيم المعارض الألمانية «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» رقماً قياسياً جديداً في عدد العارضين، يشارك في المعرض التجاري المتخصص في أدوات ومعدات الزينة والتجميل واللياقة البدنية والمنتجعات الصحية 25 جناحاً وطنياً، وسبع فعاليات بارزة، إضافة إلى إطلاق مئات المنتجات التي تتخذ من مدينة دبي مكاناً هاماً للكشف عن تقنياتها ومنتجاتها للمرة الأولى على مستوى العالم، على مساحة تبلغ 62 ألف متر مربع، وبذلك يعد بيوتي ورلد الشرق الأوسط النقطة المحورية التي ترصد أحدث الابتكارات في سوق إقليمي يتوقع أن يسجل نمواً 7.5% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتشير أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال إلى نمو سوق الزينة والرعاية الشخصية في الإمارات والذي يصل إلى 8.8 مليارات درهم في 2022 بنمو 2,2% سنوياً.