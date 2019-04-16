«تنظيم الاتصالات» تنال شهادة «أبطال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات»

المصدر: دبي ــ البيان

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة أبطال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وذلك عن مشروع (مخيم الهيئة الصيفي للابتكار)، وجاء هذا الإنجاز ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى التي عقدت مؤخراً في مدينة جنيف السويسرية بحضور وفود الدول المشاركة وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ترأست الهيئة وفد الدولة المشارك في أعمال القمة والذي ضم كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومكتب دبي الذكية، وعجمان الرقمية، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبرنامج أقدر.

وحظي «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار» بالتقدير لرسالته التي تصبو إلى توجيه ميول ومدارك الجيل الناشئ نحو آفاق التقنية المستقبلية، ودعم ملكات الاستكشاف والابتكار واستشراف المستقبل والتطوير الذاتي للمهارات التقنية لدى اليافعين بما يتوافق مع توجه الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وخلال مشاركتها في أعمال المنتدى قدمت الهيئة ورشة عمل حول أفضل الممارسات في تطبيق الحكومة الذكية، وتضمنت تحديثاً عن مشروع باشر أعمالك في 15 دقيقة، كأحد المشاريع الرائدة والذي تم إطلاقه عام 2018، بهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، كما شهد المنتدى حصول مخيم الهيئة للابتكار على شهادة أبطال منتدى القمة العالمية لمجتمع الحكومات.

وقال المهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، رئيس الوفد الإماراتي للقمة: «منذ إطلاقه قبل عشر سنوات، كان لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات دور مؤثر في المشهد العالمي، وقد كان لدولة الإمارات بصماتها الواضحة عبر مسيرة المنتدى انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة بالانفتاح على الفعاليات العالمية التي تستشرف المستقبل وتساعد في تعزيز التنمية المستدامة وتطبيق التقنيات المتطورة لخدمة الإنسان.