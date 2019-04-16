المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دريس آند سومر» عن إطلاق مركز جديد للابتكار في دبي بهدف توسيع نطاق عملياتها في البحث والتطوير على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويعد مركز الابتكار الإقليمي منصة تعاون تدعم موظفي الشركة البالغ عددهم 3200 موظف والشركات الناشئة من خلال تحديد الفجوات والصعوبات في قطاع البناء والإنشاءات واستنباط الحلول الملموسة للتحديات اليومية التي يواجهها القطاع بما في ذلك عمليات التخطيط والبناء والعمليات التشغيلية.

وقال ستيفن سزيدل عضو المجلس التنفيذي في شركة «دريس آند سومر»: إن الترويج لأفكارنا ومبادراتنا كان ولا يزال جزءاً هاماً من ثقافة «دريس آند سومر». وعلى نحوٍ متزايد، يدعو التحول الرقمي مع شركائنا الاستراتيجيين إلى خلق نماذج أعمال جديدة بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار.