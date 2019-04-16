منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي ــ وام

تنطلق في أبوظبي غداً فعاليات منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2019 الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للاستدامة تحت شعار «ريادة الأعمال والاقتصاد المستدام».

ويسهم الحدث - الذي يستمر لمدة يومين بدعم من هيئة البيئة بأبوظبي - في توفير منصة للمناقشات وتبادل خبرات ورؤى مبتكرة لإلهام المشاركين والشركاء لتحقيق النجاح في رحلتهم نحو تطبيق الاستدامة من خلال دمج الاعتبارات البيئية في التخطيط وعملية اتخاذ القرارات الخاصة بأنشطة الأعمال لضمان مستقبل مستدام.

ويستقطب المنتدى نخبة من المديرين التنفيذيين وخبراء الاستدامة وصناع القرار من مختلف المؤسسات المعنية في دولة الإمارات للتعرف على السبل التي يمكن للمؤسسات من خلالها أن تسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية والنظم البيئية التي تشهد تدهوراً بشكل متزايد وكيف يمكنهم تخفيف تلك المخاطر لبناء مستقبل أكثر استدامة ودور المستثمرين في هذا السياق.

وقالت هدى الحوقاني مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة، إن المنتدى سيشجع المشاركين على التفكير في إحداث التغيير المطلوب من أجل تحقيق نمو مستدام وتأمين مستقبل أكثر استدامة للأعمال بما يضمن الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن جلسات المنتدى ستوفر فرصة هامة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات بهذا المجال.