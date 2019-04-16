«فيصل القابضة» تبحث فرص الأعمال مع مجموعة «أسيسا»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من «فيصل القابضة» المقر الرئيس لـمجموعة «أسيسا» في إسبانيا. هدفت الزيارة إلى تمتين وبلورة فرص الأعمال المتاحة بين الطرفين، كما أتاحت الفرصة لوفد فيصل القابضة للتعرف على مجموعة شركات الرعاية الصحية التي تعمل ضمن مجموعة أسيسا. واطّلع الوفد خلال الزيارة على كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية وأجرى محادثات حول أحدث ما يتضمنه عالم رعاية الأسنان، كما زار عدداً من عيادات الأسنان، بالإضافة إلى مختبر الأسنان ــ دوت لاب.

وأعرب الشيخ خالد بن فيصل بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة فيصل القابضة عن سعادته بالاجتماع بالدكتور فرانسيسكو إيفورا رئيس مجلس إدارة أسيسا، وقال: «هذه الزيارة أتاحت لنا فرصة التركيز على ضرورة وأهمية وجود رؤية بعيدة المدى تواكب جهودنا ومساعينا نح و النجاح. لقد طوّرت الزيارة من علاقتنا المهنية ومهدت الطريق لشراكاتٍ إضافية مستقبلية بين فيصل القابضة وشركات تعمل تحت مجموعة أسيسا».