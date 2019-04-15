%55 تراجع الهجمات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات بنسبة 55% خلال الربع الأول، بحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات، حيث انخفض عدد الهجمات إلى 54 هجمة في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، وذلك في مقابل 120 هجمة خلال الفترة نفسها من 2018.

وأظهرت البيانات، أن 31 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة و16 هجمة منخفضة و7 هجمات متوسطة، وكانت أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي هي إشعار متقدم عن أخطاء في إعداد قواعد البيانات العامة قد تتسبب في تسريب بعض البيانات الحساسة، وأيضاً إشعار متقدم عن ثغرة في نظام وينرار «WinRAR» قد تتسبب في إصابة المستخدمين.

ووصل عدد الهجمات خلال مارس إلى 19، وكان عدد الهجمات انخفض بنسبة 23.4% خلال العام الماضي 2018، ليصل إلى 413 هجمة في مقابل 539 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017. وذكرت البيانات أن إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغت 23 منذ بداية العام الجاري.