جوائز مذهلة لمتسوّقي «ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي - البيان

يحتفل ابن بطوطة مول بانطلاق «مهرجان دبي للمفروشات» عبر تقديم العديد من الجوائز المذهلة التي تشمل الفوز بسيارة جديدة وهدية تجديد مفروشات المنزل، علاوة على تخفيضات تصل إلى 70% عبر متاجر مختارة.

ويستعد المول لإطلاق الحملة الترويجية «تسوق واربح»» التي ستقدم لفائز محظوظ واحد فرصة العودة إلى المنزل مع سيارة MG 6 جديدة، بالإضافة إلى هدية تجديد مفروشات المنزل بقيمة تصل إلى 30000 درهم لثلاثة فائزين مقدمة من هومز آر أس.

ويقدم ابن بطوطة مول لزواره تجارب مذهلة لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من متاجر المفروشات والمستلزمات المنزلية والأكسسوارات، التي تستعد لإدهاش زوارها بخصومات هائلة والعديد من العروض الترويجية الرائعة خلال مهرجان دبي للمفروشات.