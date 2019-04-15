رئيس تنفيذي جديد لـ«إيرباص»

المصدر: أمستردام - البيان

أعلنت شركة «إيرباص اس أي» عن تعيين جيوم فوري رئيساً تنفيذياً للشركة، ليحل محل توم إندرز الرئيس التنفيذي السابق الذي انتهت صلاحياته ضمن مجلس الإدارة بانتهاء اجتماع الجمعية العمومية. وقد أعلنت إيرباص في أكتوبر الماضي أن أعضاء مجلس الإدارة قد اختاروا فوري الذي كان سابقاً رئيس الطيران التجاري في إيرباص ليكون الرئيس التنفيذي القادم للشركة.

وقال دينيس رانك، رئيس مجلس إدارة إيرباص: «يسعدني الترحيب بجيوم في عضوية مجلس الإدارة، وأنا واثق من أنه كرئيس تنفيذي للشركة سيقودها بنجاح إلى العقد التالي»، وأضاف رانك: «يتمتع جيوم بالمهارات والخبرات المطلوبة لقيادة إيرباص إلى المستقبل، كما أود أن أشكر توم إندرز على كل ما حققه من إنجازات خلال فترة عمله رئيساً تنفيذياً للشركة، وتحديداً القيمة التي تمكن من أن يوجدها لصالح المساهمين، وعمله على تطوير الشركة لما فيه مصلحة جميع الموظفين وأطراف سلسلة الإمداد».