شركة صينية تطرح من دبي محطة خدمية للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «وايز إيزي تكنولوجي المحدودة»، المزود الصيني لحلول الدفع التجارية من الجيل التالي والتي تتخذ من بكين مقراً لها، عن إطلاق «وايز بوت 3»، وهي محطة الذكاء الاصطناعي الخدمية الثورية التي تتمتع بقدرات مثل تقنية التعرف إلى الوجوه والتفاعل الصوتي، وذلك ضمن فعاليات منتدى «وايز إيزي» العالمي في دبي.

تهدف الشركة من خلال هذا الجهاز إلى تعزيز دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث ستقوم باستعراض مهارتها بصفتها المزود العالمي الرائد لحلول وأجهزة نقاط البيع الذكية.

وقال لي يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايز إيزي»: «نحن نعتبر أنّه بعد عام 2018، لا يوجد سوى نوعين من محطات الدفع التجارية، تلك القادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأخرى التي لا تقدر على ذلك. لقد انتهت تلك الحقبة التي كنّا نقسم فيها محطات الدفع التجارية من حيث الأنظمة الذكية والأنظمة الوظيفية

. وستجد المحطات التي لا تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي نفسها عالقة في خضم حرب الأسعار، ونتيجة لاستخدام الأنظمة التشغيلية الذكية، سيتم التخلص من تلك المحطات التي لا تتمتع بالقدرة التشغيلية والقيمة الخدمية. وبناءً على هذا التوجه السوقي، نقوم بطرح عدد من المحطات الخدمية القائمة على الذكاء الاصطناعي في السوق».

ويُعتبر «وايز بوت 3» مزيجاً بين العديد من الوظائف الحصرية كتقنية التعرف إلى الوجوه لحلول العضوية، والحسومات التلقائية، والتسويق المخصص، وغيرها من خدمات التحقق الشخصي.

وإلى جانب «وايز بوت 3»، تطرح الشركة حلولها التجارية المبتكرة والتي تتميز بحالات استخدام ناجحة في منطقة الشرق الأوسط، والتي لن تكتفي بتعزيز تجربة العميل فحسب، ولكنّها ستزود المستخدمين أيضاً بسهولة إدارة الأعمال.